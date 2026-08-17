Завершено расследование ДТП в Якутии, в котором погибли двое несовершеннолетних

В Якутии погибли двое подростков на мотоцикле по вине пьяного водителя Завершено расследование ДТП в Якутии, в котором погибли двое несовершеннолетних

Москва17 авг Вести.В Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое подростков из-за пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Авария произошла в ночь на 9 августа в селе Хатассы. По данным следствия, нетрезвый мужчина, управляя автомобилем Toyota Allion, выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом, на котором передвигались несовершеннолетние.

В результате аварии несовершеннолетние водитель и пассажир мотоцикла получили травмы, несовместимые с жизнью отметила прокуратура Якутии в мессенджере МАХ

Как уточняется, водитель скрылся с места происшествия. В ведомстве добавили, что расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.