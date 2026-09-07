В Братске водитель сбил троих школьников и скрылся с места ДТП

В Приангарье задержали водителя, сбившего троих школьников В Братске водитель сбил троих школьников и скрылся с места ДТП

Москва7 сен Вести.В Братске водитель легкового автомобиля сбил троих подростков, переходивших дорогу по пешеходному переходу, и скрылся с места ДТП, мужчина задержан. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

ДТП произошло вечером 5 сентября на улице Енисейская.

Неустановленный водитель совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов 13-14 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После случившегося виновник скрылся. В результате аварии школьникам потребовалась медицинская помощь сказано в сообщении

Правоохранители оперативно разыскали скрывшийся автомобиль Honda Fit и задержали управлявшего им 35-летнего местного жителя.

Выяснилось, что ранее мужчину лишили прав. Кроме того, он отказался проходить медосвидетельствования на состояние опьянения. На правонарушителя составили несколько административных протоколов, а машину поместили на спецстоянку.

По факту произошедшего организована проверка.