Москва7 сенВести.В Братске водитель легкового автомобиля сбил троих подростков, переходивших дорогу по пешеходному переходу, и скрылся с места ДТП, мужчина задержан. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
ДТП произошло вечером 5 сентября на улице Енисейская.
Неустановленный водитель совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов 13-14 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После случившегося виновник скрылся. В результате аварии школьникам потребовалась медицинская помощьсказано в сообщении
Правоохранители оперативно разыскали скрывшийся автомобиль Honda Fit и задержали управлявшего им 35-летнего местного жителя.
Выяснилось, что ранее мужчину лишили прав. Кроме того, он отказался проходить медосвидетельствования на состояние опьянения. На правонарушителя составили несколько административных протоколов, а машину поместили на спецстоянку.
По факту произошедшего организована проверка.