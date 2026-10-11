Москва11 октВести.В Оренбургской области неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Дорожный инцидент произошел 11 октября в Орске на улице Гайское шоссе. По данным ведомства, неустановленный водитель наехал на пешехода 1990 года рождения.
В результате ДТП пешеход скончался на месте, неустановленный водитель с места происшествия скрылсясказано в сообщении
По факту ДТП организована проверка. Правоохранители просят откликнуться очевидцев происшествия.