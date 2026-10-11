Мужчину насмерть сбили на нерегулируемом переходе в Петрозаводске

В Петрозаводске пешеход погиб под колесами автомобиля Мужчину насмерть сбили на нерегулируемом переходе в Петрозаводске

Москва11 окт Вести.В Петрозаводске устанавливают личность водителя, который насмерть сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе, личность погибшего также выясняется. Об этом сообщили в МВД по Карелии.

ДТП произошло ночью 11 октября. По предварительным данным, в 03.22 мск на нерегулируемом пешеходном переходе на бульваре Интернационалистов водитель неустановленного автомобиля наехал на пешехода.

В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия в машине скорой медицинской помощи. Личность погибшего в настоящее время устанавливается говорится в сообщении

Водитель с места происшествия скрылся, его сейчас разыскивают.