В Петрозаводске задержан предполагаемы виновник ДТП с летальным исходом

В Петрозаводске задержали водителя, который сбил насмерть пешехода и скрылся В Петрозаводске задержан предполагаемы виновник ДТП с летальным исходом

Москва11 окт Вести.В Петрозаводске правоохранителями задержан мужчина, который, как полагает следствие, насмерть сбил пешехода на зебре и сбежал с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Карелии.

Задержан водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие на нерегулируемом пешеходном переходе на 1-м внутриквартальном проезде в районе дома № 25 по бульвару Интернационалистов. Им оказался мужчина 1966 года рождения, управлявший автомобилем Renault Logan говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

ДТП произошло в ночь на 11 октября, воскресенье. Пострадавший скончался в карете скорой помощи, его личность устанавливается. Возбуждено уголовное дело.