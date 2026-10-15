В Кирове задержан водитель, сбежавший после смертельного ДТП с пенсионеркой

Полицейские задержали водителя, сбежавшего после смертельного ДТП в Кирове В Кирове задержан водитель, сбежавший после смертельного ДТП с пенсионеркой

Москва15 окт Вести.Полицейские задержали 31-летнего кировчанина, скрывшегося с места смертельного ДТП. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области в MAX.

Страшный инцидент произошел накануне на Владимирской улице. Водитель Nissan сбил 68-летнюю пенсионерку на регулируемом пешеходном переходе, которая проходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Женщина скончалась на месте. Мужчина скрылся с места происшествия.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний кировчанин. Мужчина помещен в изолятор временного содержания отмечается в сообщении

Уголовное дело расследуют.