МВД проверяет ДТП в Санкт-Петербурге, в котором погибла женщина-пешеход

В Санкт-Петербурге погибла женщина, которую сбил грузовик МВД проверяет ДТП в Санкт-Петербурге, в котором погибла женщина-пешеход

Москва30 сен Вести.Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Выборгском районе Санкт-Петербурга, в котором погибла женщина-пешеход, сообщается в MAX-канале МВД города.

У дома №111 на проспекте Энгельса в зоне регулируемого пешеходного перехода водитель грузовика сбил женщину, от полученных травм она скончалась на месте говорится в сообщении

С места происшествия водитель попытался скрыться, но был задержан. С его слов, он не заметил пешехода и на разрешающий сигнал светофора начал движение. Полицией проводится проверка.