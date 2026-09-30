Москва30 сенВести.Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Выборгском районе Санкт-Петербурга, в котором погибла женщина-пешеход, сообщается в MAX-канале МВД города.
У дома №111 на проспекте Энгельса в зоне регулируемого пешеходного перехода водитель грузовика сбил женщину, от полученных травм она скончалась на местеговорится в сообщении
С места происшествия водитель попытался скрыться, но был задержан. С его слов, он не заметил пешехода и на разрешающий сигнал светофора начал движение. Полицией проводится проверка.