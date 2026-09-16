Женщина-пешеход погибла в результате ДТП в Каспийске

В Каспийске в результате ДТП погибла женщина Женщина-пешеход погибла в результате ДТП в Каспийске

Москва16 сен Вести.В Каспийске в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина-пешеход. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Инцидент произошел 16 сентября около 20.30 на улице Гамзатова. Предварительно установлено, что 20-летний местный житель на Lada Priora совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина, личность которой в настоящее время устанавливается, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.