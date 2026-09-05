Москва5 сенВести.В Дербентском районе Дагестана в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 65-летний пешеход. Об этом сообщает МВД республики.
ДТП случилось 5 сентября примерно в 19.30 на 951 км федеральной трассы "Кавказ". Предварительно установлено, что 48-летний водитель Lada Granta совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход - 65-летний житель Ахтынского района, от полученных тяжких травм скончался на месте наездаговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
В настоящее время проводится проверка обстоятельств ДТП.