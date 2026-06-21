Житель Дагестана на Mercedes разбился насмерть в ДТП с коровой

Житель Дагестана погиб в ДТП с коровой Житель Дагестана на Mercedes разбился насмерть в ДТП с коровой

Москва21 июн Вести.В Дагестане в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель Mercedes-Benz после столкновения с коровой. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Авария произошла 20 июня около 21.00 на 8 км автодороги Мамраш — Ташкапур — Араканский мост в Сулейман-Стальском районе.

40-летний местный житель, управляя автомобилем Mercedes, совершил наезд на корову, находившуюся на проезжей части, после чего, потеряв управление, врезался в опору линии электропередач приводится предварительная версия случившегося в Telegram-канале ведомства

В результате ДТП водитель иномарки был доставлен в больницу, где скончался от полученных тяжких травм.