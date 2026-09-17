В Махачкале в результате наезда автомобиля погибла местная жительница

В Махачкале женщина погибла под колесами иномарки В Махачкале в результате наезда автомобиля погибла местная жительница

Москва17 сен Вести.В Махачкале молодая женщина погибла под колесами иномарки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Инцидент произошел поздно вечером 16 сентября на проспекте Имама Шамиля. По предварительным данным, местная жительница переходила дорогу на красный сигнал светофора.

20-летний местный житель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на 30-летнюю жительницу Махачкалы, переходившую проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

От полученных травм женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.