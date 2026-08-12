В ДТП погибла 20-летняя сотрудница полиции в Приморском крае

В Находке погибла сотрудница полиции при столкновении двух автомобилей В ДТП погибла 20-летняя сотрудница полиции в Приморском крае

Москва12 авг Вести.В Находке в результате дорожно-транспортного происшествия погибла сотрудница полиции. Об этом сообщает Дальневосточная полиция. Авария произошла 9 августа в районе Находкинского проспекта.

По предварительной информации, 31-летний местный житель выехал на красный свет светофора и столкнулся с другим автомобилем.

В результате 20-летняя сотрудница ППС Находкинского ЛО МВД России на транспорте, находившаяся на пассажирском сидении автомобиля, от полученных травм скончалась на месте, вторая сотрудница 37 лет доставлена в реанимационное отделение Находкинской городской больницы отметили в ведомстве

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства смертельной аварии.