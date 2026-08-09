В Ростове-на-Дону скутеристка погибла в лобовом ДТП с микроавтобусом

В Ростове-на-Дону скутеристка погибла в лобовом столкновении с микроавтобусом В Ростове-на-Дону скутеристка погибла в лобовом ДТП с микроавтобусом

Москва9 авг Вести.На улице Каскадной в Ростове-на-Дону вечером 8 августа произошло смертельное ДТП. Женщина 1990 года рождения за рулем скутера Honda Dio, столкнувшись с микроавтобусом Volkswagen Transporter, скончалась на месте от полученных травм.

По предварительным данным, скутеристка не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в микроавтобус под управлением водителя 1977 года рождения.

В результате ДТП водитель скутера 1990 года рождения скончался на месте говорится в публикации

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства случившегося.