Две женщины погибли в подмосковном Ногинске после наезда грузовика

Две женщины погибли в Ногинске после наезда грузовика Две женщины погибли в подмосковном Ногинске после наезда грузовика

Москва31 июл Вести.В подмосковном Ногинске водитель грузовика совершил наезд на пешеходов, в результате ДТП погибли две женщины. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

Трагедия произошла 31 июля около 17.30 мск на улице Комсомольской. Предварительно, водитель грузового автомобиля "ГАЗ" совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП две женщины, 1956 и 1957 годов рождения, погибли на месте говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.