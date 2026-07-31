Дело возбуждено после смертельного ДТП с грузовиком в Ногинске

Дело возбуждено после наезда грузовика на пешеходов в Ногинске Дело возбуждено после смертельного ДТП с грузовиком в Ногинске

Москва31 июл Вести.Уголовное дело возбуждено после того, как грузовик сбил насмерть двух женщин-пешеходов в подмосковном Ногинске. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Вечером 31 июля на улице Комсомольской в Ногинске водитель грузового автомобиля "ГАЗ" совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП две женщины погибли на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) … Водитель грузового автомобиля задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ход расследования уголовного дела на контроле Ногинской городской прокуратуры.