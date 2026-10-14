Москва14 октВести.В Кирове в рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства гибели в ДТП 68-летней женщины, сообщает областное УМВД в MAX.
Утром 14 октября в Кирове на регулируемом пешеходном переходе у дома №64 по улице Владимирской водитель легковой автомашины Nissan не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.
От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Водитель с места происшествия скрылсяговорится в публикации
Полиция обнаружила машину, водитель которой совершил смертельный наезд. Того, кто находился за рулем в момент наезда на человека, ищут.