В Кирове ищут водителя, который сбежал после смертельного ДТП с пенсионеркой

Водитель в Кирове сбил насмерть пенсионерку на переходе и сбежал после ДТП В Кирове ищут водителя, который сбежал после смертельного ДТП с пенсионеркой

Москва14 окт Вести.В Кирове в рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства гибели в ДТП 68-летней женщины, сообщает областное УМВД в MAX.

Утром 14 октября в Кирове на регулируемом пешеходном переходе у дома №64 по улице Владимирской водитель легковой автомашины Nissan не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Водитель с места происшествия скрылся говорится в публикации

Полиция обнаружила машину, водитель которой совершил смертельный наезд. Того, кто находился за рулем в момент наезда на человека, ищут.