Женщина-пешеход погибла при столкновении двух автомобилей в Кемерове

В Кемерове при столкновении двух авто погибла пенсионерка Женщина-пешеход погибла при столкновении двух автомобилей в Кемерове

Москва16 окт Вести.В Кемерове женщина-пешеход погибла в результате ДТП в двумя автомобилями. Об этом управление МВД России по Кузбассу сообщает в MAX.

По данным ведомства, в пятницу, 16 октября, около 10.00 на пересечении улиц Красноармейской и Дзержинского столкнулись две машины. Предварительно, 54-летняя водитель Chevrolet Cruze не предоставила преимущество автомобилю "Нива" при повороте налево и врезалась в него.

В результате "Нива" под управлением 25-летнего автомобилиста опрокинулась и сбила женщину-пешехода, которая в этот момент находилась на тротуаре говорится в сообщении

В итоге 66-летняя пенсионерка скончалась в медицинском учреждении от полученных травм. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, водители направлены в медучреждение для прохождения освидетельствования на состояние опьянения.