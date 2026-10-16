Москва16 октВести.В Кемерове женщина-пешеход погибла в результате ДТП в двумя автомобилями. Об этом управление МВД России по Кузбассу сообщает в MAX.
По данным ведомства, в пятницу, 16 октября, около 10.00 на пересечении улиц Красноармейской и Дзержинского столкнулись две машины. Предварительно, 54-летняя водитель Chevrolet Cruze не предоставила преимущество автомобилю "Нива" при повороте налево и врезалась в него.
В результате "Нива" под управлением 25-летнего автомобилиста опрокинулась и сбила женщину-пешехода, которая в этот момент находилась на тротуареговорится в сообщении
В итоге 66-летняя пенсионерка скончалась в медицинском учреждении от полученных травм. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, водители направлены в медучреждение для прохождения освидетельствования на состояние опьянения.