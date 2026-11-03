"Камаз" насмерть сбил пенсионерку в Омской области "Камаз" насмерть сбил 74-летнюю женщину в Омской области, организована проверка

Москва3 ноя Вести."Камаз" насмерть сбил переходившую дорогу на красный свет 74-летнюю женщину в городе Тара Омской области, по факту смертельного ДТП организована проверка. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Трагедия произошла утром 3 ноября в районе пересечения ул. Советская и ул. Гвардейская.

Предварительно … , 46-летний водитель "Камаза" … совершил наезд на 74-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте.

Окончательно причины и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки, которая поставлена на контроль межрайонной прокуратурой.