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Пешеход-колясочник был насмерть сбит легковушкой в Омской области

В Омской области автомобиль насмерть сбил пешехода-колясочника Пешеход-колясочник был насмерть сбит легковушкой в Омской области

Москва22 сен Вести.На автодороге в Омской области легковой автомобиль ВАЗ-21043 насмерть сбил пешехода, передвигавшегося по дороге на инвалидной коляске. Об этом сообщает МВД России по региону.

ДТП со смертельным исходом произошло вечером понедельника. Водитель легковушки совершил наезд на колясочника, который ехал по проезжей части.

В результате ДТП пешеход, 50-летний мужчина, скончался на месте написано в канале министерства

Ведется проверка. Обстоятельства и причины ДТП будут установлены как раз по ее окончании.