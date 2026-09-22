Москва22 сенВести.На автодороге в Омской области легковой автомобиль ВАЗ-21043 насмерть сбил пешехода, передвигавшегося по дороге на инвалидной коляске. Об этом сообщает МВД России по региону.
ДТП со смертельным исходом произошло вечером понедельника. Водитель легковушки совершил наезд на колясочника, который ехал по проезжей части.
В результате ДТП пешеход, 50-летний мужчина, скончался на местенаписано в канале министерства
Ведется проверка. Обстоятельства и причины ДТП будут установлены как раз по ее окончании.