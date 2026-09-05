Москва5 сенВести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось в одном из населенных пунктов Ленинского района Крыма, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
В субботу, 5 сентября, 82-летний водитель автомобиля ВАЗ-2111 совершил наезд на 81-летнего мужчину, находившегося в инвалидной коляске, который двигался по полосе движения в попутном направлении.
В результате ДТП 81-летний пешеход, смертельно травмированговорится в заявлении ведомства в MAX
Правоохранители отметили, что, по предварительным данным, шофер легкового автомобиля "не выбрал безопасную скорость движения". Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, по факту ДТП проводится проверка.