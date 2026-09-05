81-летний пенсионер-колясочник погиб под колесами машины в Крыму В Крыму 82-летний водитель насмерть сбил 81-летнего колясочника

Москва5 сен Вести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось в одном из населенных пунктов Ленинского района Крыма, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В субботу, 5 сентября, 82-летний водитель автомобиля ВАЗ-2111 совершил наезд на 81-летнего мужчину, находившегося в инвалидной коляске, который двигался по полосе движения в попутном направлении.

В результате ДТП 81-летний пешеход, смертельно травмирован говорится в заявлении ведомства в MAX

Правоохранители отметили, что, по предварительным данным, шофер легкового автомобиля "не выбрал безопасную скорость движения". Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, по факту ДТП проводится проверка.