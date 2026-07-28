Москва28 июлВести.В Крыму двое пожилых пешеходов погибли в результате наезда легкового автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в ГУ МВД по республике.
По данным полиции, 28 июля около 09.40 мск на автодороге Ленино – Мысовое в селе Семеновка Ленинского района водитель BMW X5 сбил двух пешеходов 74 и 80 лет, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили травмы, несовместимые с жизньюсказано в сообщении
Обстоятельства происшествия устанавливаются.