В Крыму устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли двое

Прокуратура Крыма взяла на контроль ДТП в Первомайском районе с двумя погибшими В Крыму устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли двое

Москва21 июн Вести.По поручению и. о. прокурора Крыма Дмитрия Егорова организован надзор за ходом проверки обстоятельств аварии, произошедшей в Первомайском районе.

Как сообщается в Telegram-канале прокураты Республики Крым, согласно предварительным данным, 21 июня на автодороге "Красноперекопск — Симферополь" возле села Открытое водитель BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате ДТП на месте погибли двое человек, находившихся в микроавтобусе. Количество пострадавших уточняется.

При этом всего в салоне Mercedes находились 18 пассажиров. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации пассажирских перевозок.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.