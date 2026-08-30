Москва30 авгВести.На автодороге Таврида в Республике Крым произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека. Об этом сообщает республиканская полиция.
Согласно предварительным данным, авария случилась утром воскресенья. Водитель Nissan Qashqai по неизвестным причинам завалил автомобиль в правую обочину, машина перевернулась.
В результате ДТП 23-летний, 69-летний и 52-летний пассажиры автомобиля смертельно травмированынаписано в канале полиции в MAX
Есть пострадавшие: 47-летний водитель и 12-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Они находятся в медицинском учреждении.