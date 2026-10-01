Пенсионерка осталась без ноги после наезда автомобиля в Омске

В Омске водитель сбил 75-летнюю пенсионерку и лишил ее ноги Пенсионерка осталась без ноги после наезда автомобиля в Омске

Москва1 окт Вести.В Омске будут судить водителя, который сбил 75-летнюю пенсионерку, она получила тяжелые травмы. Об этом сообщает управление МВД России по Омской области в MAX.

По данным ведомства, 53-летний мужчина, находившийся за рулем служебного автомобиля ВАЗ-21074, утром 19 января 2026 года ехал по улице Герцена в направлении 14-й Северной улицы. Он увидел, как на пешеходный переход ступила пожилая жещина, но неправильно оценил обстановку и затормозил слишком поздно, уже у самой зебры.

Остановить машину фигурант так и не смог и совершил наезд на 75-летнюю омичку. В результате ДТП пенсионерка получила тяжелые травмы, осложнения от которых привели к последующей ампутации левой ноги говорится в сообщении

Вину водитель признал в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинением передали в Центральный районный суд Омска.