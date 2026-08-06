Водитель сбил пешеходов на островке безопасности в Омске, пострадали 8 человек В Омске водитель сбил 7 пешеходов на островке безопасности

Москва6 авг Вести.Водитель Lada Granta сбил семь пешеходов на островке безопасности в Омске. Об этом пишет управление МВД России по Омской области в MAX.

В Госавтоинспекцию об аварии сообщили в четверг, 6 августа, в 14.25.

Водитель автомобиля Lada Granta, мужчина 1962 г. р., двигаясь по ул. Масленникова со стороны ул. Пушкина, в районе пересечения с проспектом К. Маркса не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности говорится в сообщении

В итоге сам водитель и семь пешеходов пострадали, их доставили в больницу с различными травмами.