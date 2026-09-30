Москва30 сенВести.Опубликовано видео с регистратора автомобиля, попавшего в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Омске, кадры были размещены в MAX пресс-службой УМВД России по Омской области.
По данным полиции, 34-летняя женщина, управлявшая автомобилем Kia, сбила велосипедиста в районе пересечения улиц 10 лет Октября и Куйбышева.
Отмечается, что мужчина ехал на разрешающий сигнал светофора, однако не спешился перед пересечением проезжей части.
В результате ДТП 55-летний мужчина с тяжелыми травмами доставлен в больницуговорится в заявлении ведомства
По факту происшествия проводится разбирательство, устанавливаются все обстоятельства инцидента.