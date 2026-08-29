Москва29 авгВести.Велосипедист погиб в результате ДТП, которое произошло 29 августа вечером на 16 км 800 метров трассы Советск - Гусев Неманского района, сообщается в MAX-канале ГАИ Калининградской области.
Предварительно установлено что нетрезвая женщина-водитель иномарки без права управления транспортными средствами сбила велосипедиста, ехавшего впереди.
В результате ДТП велосипедист скончался на месте до приезда скорой медицинской помощиотмечается в сообщении
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.