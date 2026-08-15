Москва15 авгВести.Велосипедистка скончалась в больнице в результате наезда на нее автомобиля в Рыбинском районе Ярославской области. Об этом сообщило региональное УМВД России.
Трагедия произошла накануне вечером на Каменниковском тракте. Водитель 1962 г.р., управляя автомобилем Kia, совершил наезд на двигающегося в попутном направлении велосипедиста – женщину 1960 г.р.
В результате ДТП пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии от полученных травм скончаласьговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства.