Велосипедистка погибла при наезде авто в Рыбинском районе Ярославской области

Велосипедистка погибла при наезде автомобиля в Ярославской области Велосипедистка погибла при наезде авто в Рыбинском районе Ярославской области

Москва15 авг Вести.Велосипедистка скончалась в больнице в результате наезда на нее автомобиля в Рыбинском районе Ярославской области. Об этом сообщило региональное УМВД России.

Трагедия произошла накануне вечером на Каменниковском тракте. Водитель 1962 г.р., управляя автомобилем Kia, совершил наезд на двигающегося в попутном направлении велосипедиста – женщину 1960 г.р.

В результате ДТП пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии от полученных травм скончалась говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства.