После смертельного ДТП с велосипедистом в Калининградской области завели дело

В Калининградской области возбудили дело после ДТП с велосипедистом После смертельного ДТП с велосипедистом в Калининградской области завели дело

Москва30 авг Вести.В Неманском районе Калининградской области возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием легкового автомобиля и велосипеда. Прокуратура контролирует ход расследования, сообщает пресс-служба ведомства.

Неманская городская прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по п.п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами) говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что 29 августа на автодороге "Советск – Гусев" на территории Неманского района 28-летняя жительница Немана, не имеющая водительских прав, управляя автомобилем «Ауди» в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на 63-летнего велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте происшествия.