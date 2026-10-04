Москва4 окт Вести.В Приморском крае поезд насмерть сбил 74-летнюю пенсионерку, переходившую железнодорожные пути в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

ЧП произошло 3 октября на станции Санаторная Дальневосточной железной дороги.

Пассажирским поездом была смертельно травмирована 74-летняя женщина, которая, пренебрегая правилами безопасности, переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Столкновения избежать не удалось, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия говорится в канале ведомства в MAX

Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).