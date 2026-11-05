Москва5 нояВести.В Башкирии организована проверка по факту гибели женщины после наезда пассажирского поезда. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
По данным ведомства, 4 ноября на 1578-м километре перегона Алкино — Чишмы пассажирский поезд смертельно травмировал местную жительницу.
Машинист предотвратить наезд не смог из-за продолжительного тормозного пути поезда, и женщина получила смертельные травмыговорится в сообщении
Организована проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.