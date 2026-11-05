Женщина погибла в Башкирии после наезда поезда Пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Башкирии

Москва5 ноя Вести.В Башкирии организована проверка по факту гибели женщины после наезда пассажирского поезда. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По данным ведомства, 4 ноября на 1578-м километре перегона Алкино — Чишмы пассажирский поезд смертельно травмировал местную жительницу.

Машинист предотвратить наезд не смог из-за продолжительного тормозного пути поезда, и женщина получила смертельные травмы говорится в сообщении

Организована проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.