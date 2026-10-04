Поезд насмерть сбил пенсионерку, которая шла вдоль ж/д путей во Владивостоке Во Владивостоке поезд насмерть сбил пенсионерку

Москва4 окт Вести.В Приморском крае устанавливаются обстоятельства травмирования 74-летней женщины на железной дороге, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в MAX.

По информации надзорного ведомства, это произошло 3 октября около 17.00 (по местному времени) на перегоне Океанская – Вторая речка Дальневосточной железной дороги.

Пенсионерка шла с родственницами вдоль пути на остановочный пункт Санаторная и была задета проходящим подвижным составом говорится в публикации

Отмечается, что машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось, и женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта проводит Приморская транспортная прокуратура. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, проинформировали в ведомстве.