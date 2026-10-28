Семейная пара получила сильный удар током на железной дороге во Владивостоке

На железной дороге во Владивостоке семейная пара получила сильный удар током Семейная пара получила сильный удар током на железной дороге во Владивостоке

Москва28 окт Вести.В Приморском крае семейная пара, пытаясь пересечь железнодорожные пути через вагон-цистерну, получила сильный удар электрическим током. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

ЧП произошло 27 октября около 19.00 по местному времени на станции Гайдамак во Владивостоке.

26-летняя женщина и 30-летний мужчина с целью пересечения железнодорожных путей перелазили через вагон-цистерну. В результате они получили удар электрическим током от контактной сети. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение уточняется в канале надзорного ведомства в MAX

Приморская транспортная прокуратура поставила на контроль расследование инцидента.