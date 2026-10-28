Москва28 октВести.В Приморском крае семейная пара, пытаясь пересечь железнодорожные пути через вагон-цистерну, получила сильный удар электрическим током. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
ЧП произошло 27 октября около 19.00 по местному времени на станции Гайдамак во Владивостоке.
26-летняя женщина и 30-летний мужчина с целью пересечения железнодорожных путей перелазили через вагон-цистерну. В результате они получили удар электрическим током от контактной сети. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждениеуточняется в канале надзорного ведомства в MAX
Приморская транспортная прокуратура поставила на контроль расследование инцидента.