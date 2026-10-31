В Приморье 14-летний мальчик получил удар током, когда залез на вагон-цистерну

Удар током получил 14-летний житель Приморья, когда залез на вагон-цистерну В Приморье 14-летний мальчик получил удар током, когда залез на вагон-цистерну

Москва31 окт Вести.В Приморском крае 14-летний мальчик получил удар током контактной сети, когда залез на вагон-цистерну. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

ЧП произошло 30 октября около 16.00 по местному времени на перегоне Уссурийск - Уссурийск 2 Дальневосточной железной дороги.

По предварительным данным, он (подросток) перелазил через цистерну остановившегося на запрещающий сигнал светофора поезда и получил удар током от контактной сети. Несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается медицинская помощь говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время проводится проверка обстоятельств инцидента.