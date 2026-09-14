В Новосибирской области погиб 14-летний подросток, попав под поезд

Подросток попал под железнодорожный состав в Новосибирской области В Новосибирской области погиб 14-летний подросток, попав под поезд

Москва14 сен Вести.В Новосибирской области погиб 14-летний подросток, попав под железнодорожный состав. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Предварительно установлено, что 13 сентября на ст. Сибирская перегона ст. Сибирская – ст. Юность Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области подвижным составом был смертельно травмирован 14-летний подросток говорится в канале ведомства на платформе MAX

Следователи после осмотра места происшествия назначили судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), по результатам которой будет принято процессуальное решение.