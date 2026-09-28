В Новосибирской области завели дело после смерти подростка от удара током

Подросток погиб от удара током на подстанции в Искитимском районе В Новосибирской области завели дело после смерти подростка от удара током

Москва28 сен Вести.В Новосибирской области Следственный комитет завел уголовное дело после гибели подростка от удара током в Искитимском районе. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону на платформе MAX.

Отмечается, что дело возбудили по признакам причинения смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

Следственным отделом по Искитимскому району СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в публикации

По данным следствия, 24 сентября 2026 года 15-летний юноша гулял возле дома на Космической улице в селе Морозово. Подросток забрался в помещение трансформаторной подстанции, где его ударило током. Полученные травмы оказались смертельными - мальчик умер на месте.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Назначены необходимые экспертизы.