В Свердловской области 15-летний подросток погиб от удара током, возбуждено дело

В Свердловской области 15-летнего подростка насмерть ударило током В Свердловской области 15-летний подросток погиб от удара током, возбуждено дело

Москва23 сен Вести.В Свердловской области 15-летнего подростка насмерть ударило током, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Трагедия произошла вечером 21 сентября в одном из домов по улице Восточной в городе Верхней Салде. По версии следствия, 15-летний мальчик в помещении теплового узла здания занимался самостоятельным ремонтом освещения, когда его насмерть ударило током. Пострадавший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все детали случившегося, продолжается работа по сбору и закреплению доказательств.