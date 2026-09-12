Москва12 сенВести.В Челябинской области СК возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего от поражения электрическим током. Об этом в MAX сообщает региональное ведомство.
По материалам следствия, ночью 11 сентября рабочий подрядной организации ресурсоснабжающей компании выполнял электромонтажные работы у одного из домов по улице Авиаторов в Кременкульском сельском поселении и получил электротравму.
Смерть 38-летнего мужчины наступила на месте происшествияговорится в сообщении
Продолжается проведение комплекса следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при проведении работ.