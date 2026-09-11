В Серове возбуждено дело после гибели электромонтера от удара током

В Серове возбуждено уголовное дело по факту гибели электромонтера В Серове возбуждено дело после гибели электромонтера от удара током

Москва11 сен Вести.В Серове возбуждено уголовное дело после гибели 50-летнего электромонтера от удара током на территории промышленного предприятия. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Свердловской области.

Трагедия произошла утром 11 сентября в помещении печного трансформатора плавильного цеха № 2 АО "Серовский завод ферросплавов".

Возбуждено уголовное дело по … ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребована необходимая документация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также идет работа по сбору и закреплению доказательственной базы.