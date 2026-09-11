Москва11 сенВести.В Серове электромонтера местного предприятия смертельно ударило током при выполнении трудовых обязанностей. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.
Предварительно, утром 11 сентября в помещении печного трансформатора плавильного цеха № 2 АО "Серовский завод ферросплавов" на релейном трансформаторе печи электромонтера (1976 г.р.) смертельно ударило электрическим током.
Серовская городская прокуратура организовала проверку в связи с гибелью работника завода при выполнении трудовых обязанностейговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению на заводе требований законодательства об охране труда.