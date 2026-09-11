В Серове электромонтера завода смертельно ударило током, идет проверка

В Серове электромонтер погиб от удара током, организована проверка В Серове электромонтера завода смертельно ударило током, идет проверка

Москва11 сен Вести.В Серове электромонтера местного предприятия смертельно ударило током при выполнении трудовых обязанностей. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

Предварительно, утром 11 сентября в помещении печного трансформатора плавильного цеха № 2 АО "Серовский завод ферросплавов" на релейном трансформаторе печи электромонтера (1976 г.р.) смертельно ударило электрическим током.

Серовская городская прокуратура организовала проверку в связи с гибелью работника завода при выполнении трудовых обязанностей говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению на заводе требований законодательства об охране труда.