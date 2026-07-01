Москва1 июлВести.В Якутске старший помощник капитана получил смертельный удар током на борту судна "Фрегат-5". Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Трагедия произошла 1 июля, в среду, в акватории речного порта.
На судне "Фрегат-5" старший помощник капитана погиб от поражения электрическим током. Якутской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований об охране трудаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По данным Восточного МСУТ СК России, мужчина получил удар током при проведении сварочных работ. Он скончался на месте.