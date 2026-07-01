В Якутске на борту судна "Фрегат-5" от удара током погиб помощник капитана

Помощник капитана судна погиб от удара током в порту Якутска В Якутске на борту судна "Фрегат-5" от удара током погиб помощник капитана

Москва1 июл Вести.В Якутске старший помощник капитана получил смертельный удар током на борту судна "Фрегат-5". Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Трагедия произошла 1 июля, в среду, в акватории речного порта.

На судне "Фрегат-5" старший помощник капитана погиб от поражения электрическим током. Якутской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований об охране труда говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По данным Восточного МСУТ СК России, мужчина получил удар током при проведении сварочных работ. Он скончался на месте.