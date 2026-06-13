Судно загорелось и было частично затоплено в Усть-Куте, один человек погиб

В Усть-Куте судно загорелось и было частично затоплено, погиб член экипажа Судно загорелось и было частично затоплено в Усть-Куте, один человек погиб

Москва13 июн Вести.Судно "Механик Федоров" вспыхнуло и было частично затоплено в Усть-Куте в акватории реки Лены. Об этом сообщила в Telegram-канале Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, загорелся бытовой отсек.

По предварительной информации, 13.06.2026, около 16 часов, в г. Усть-Куте в акватории реки Лены на буксире-толкаче "Механик Федоров" в бытовом отсеке произошло возгорание говорится в сообщении

Один член экипажа погиб. Из-за пожара была повреждена кормовая часть, судно было подтоплено и село на мель.

Огонь уже потушен, разлива топлива не произошло, акватория не загрязнена.

Обстоятельства и причины инцидента выясняются.