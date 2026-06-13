Москва13 июнВести.Судно "Механик Федоров" вспыхнуло и было частично затоплено в Усть-Куте в акватории реки Лены. Об этом сообщила в Telegram-канале Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, загорелся бытовой отсек.
По предварительной информации, 13.06.2026, около 16 часов, в г. Усть-Куте в акватории реки Лены на буксире-толкаче "Механик Федоров" в бытовом отсеке произошло возгораниеговорится в сообщении
Один член экипажа погиб. Из-за пожара была повреждена кормовая часть, судно было подтоплено и село на мель.
Огонь уже потушен, разлива топлива не произошло, акватория не загрязнена.
Обстоятельства и причины инцидента выясняются.