В Татарстане потушен пожар на прогулочном судне

Пожар на прогулочном судне в Татарстане ликвидирован В Татарстане потушен пожар на прогулочном судне

Москва15 авг Вести.В Тукаевском районе Республики Татарстан ликвидирован пожар на моторном судне "Темпо". Информацию в MAX предоставило региональное МЧС.

Прогулочное судно "Темпо" 2010 года постройки, пришвартованное у пирса базы отдыха "Березка" на реке Каме, загорелось минувшей ночью. Огонь перекинулся на деревянный настил пирса.

Для тушения пожарные применили лафетный и ручные стволы, для непрерывной подачи воды задействовали мотопомпы говорится в сообщении

Тушение продолжалось ‎более двух с половиной часов. Никто не пострадал.

Дознаватели Госпожнадзора установят причину пожара.