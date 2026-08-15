Москва15 авгВести.В Тукаевском районе Республики Татарстан ликвидирован пожар на моторном судне "Темпо". Информацию в MAX предоставило региональное МЧС.
Прогулочное судно "Темпо" 2010 года постройки, пришвартованное у пирса базы отдыха "Березка" на реке Каме, загорелось минувшей ночью. Огонь перекинулся на деревянный настил пирса.
Для тушения пожарные применили лафетный и ручные стволы, для непрерывной подачи воды задействовали мотопомпыговорится в сообщении
Тушение продолжалось более двух с половиной часов. Никто не пострадал.
Дознаватели Госпожнадзора установят причину пожара.