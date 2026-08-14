Москва14 авгВести.Пожар в сарае и бане, вспыхнувший накануне поздним вечером в Курортном районе Санкт-Петербурга, потушен, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу в мессенджере МАХ.
В 01.28 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступалинаписали в пресс-службе
Ранее сообщалось, что пожар произошел в частном домовладении по адресу Курортный район, поселок Солнечное, улица Ленинградская, дом 4. Горели баня и сарай на площади 60 кв. метров.
Возгорание потушено силами 23 человек личного состава на пяти единицах техники.