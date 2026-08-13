МЧС: сарай и баня горят на площади 60 кв. м в Курортном районе Санкт-Петербурга

Пожар на площади 60 кв. м ликвидируют в Курортном районе Санкт-Петербурга МЧС: сарай и баня горят на площади 60 кв. м в Курортном районе Санкт-Петербурга

Москва13 авг Вести.В Курортном районе Санкт-Петербурга произошел пожар в частном домовладении. Там загорелись сарай и баня, сообщила пресс-служба городского управления МЧС России в мессенджере МАХ.

Горит баня и сарай на общей площади 60 кв. метров. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали написали в пресс-службе

Уточняется, что сообщение о возгорании в доме 4 по улице Ленинградской в поселке Солнечное поступило в 22.03 13 августа. Пожар ликвидируют силами 23 человек личного состава на пяти единицах техники.