В Белгородской области ребенка, мывшего мототехнику, насмерть ударило током В Белгородской области мальчика, мывшего мототехнику, насмерть ударило током

Москва29 июл Вести.В Белгородской области 11-летнего мальчика насмерть ударило током во время мытья мототехники, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Трагедия произошла вечером 28 июля в селе Дальняя Игуменка, на приусадебном участке частного дома по месту жительства ребенка.

Несовершеннолетний … с использованием мойки высокого давления, подключенной к электросети через удлинитель, производил мойку мототехники и получил удар электрическим током, в результате которого скончался на месте говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс судебных экспертиз.