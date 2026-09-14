Москва14 сенВести.В Приморском крае 10-летний мальчик попал в реанимацию после шалости на грузовом поезде, по факту случившегося проводится проверка. Об этом сообщает транспортная полиция Дальнего Востока.
ЧП произошло в вечернее время 13 сентября на станции Дубининский.
Предварительно установлено, что 10-летний мальчик, находясь без присмотра взрослых, вместе с друзьями бегал по крышам вагонов грузового поезда, находящегося под контактной сетью. В результате грубого нарушения правил поведения на объектах транспортной инфраструктуры, ребенок получил электротравму и в настоящее время находится в реанимацииговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
В настоящее время проводится проверка, к которой подключились также сотрудник Следственного комитета и прокуратуры.