Подросток потерял сознание и упал под поезд во Владивостоке

Потерявший сознание подросток упал под поезд во Владивостоке Подросток потерял сознание и упал под поезд во Владивостоке

Москва15 окт Вести.Устанавливаются обстоятельства травмирования пассажирским поездом 16-летнего подростка на станции Угольная во Владивостоке, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в MAX.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня около 9.30 по местному времени. По предварительным данным, юноша находился на платформе в ожидании электрички.

Внезапно он потерял сознание и упал на пути. В это время подходил поезд Кневичи – Владивосток говорится в публикации

Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта проводит Приморская транспортная прокуратура.

В числе прочего будет дана оценка действиям машиниста и работников станции, уточнили в надзорном ведомстве.