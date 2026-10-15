Москва15 октВести.Устанавливаются обстоятельства травмирования пассажирским поездом 16-летнего подростка на станции Угольная во Владивостоке, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в MAX.
По данным ведомства, ЧП произошло сегодня около 9.30 по местному времени. По предварительным данным, юноша находился на платформе в ожидании электрички.
Внезапно он потерял сознание и упал на пути. В это время подходил поезд Кневичи – Владивостокговорится в публикации
Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта проводит Приморская транспортная прокуратура.
В числе прочего будет дана оценка действиям машиниста и работников станции, уточнили в надзорном ведомстве.