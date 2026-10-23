Электричка протаранила автомобиль на железнодорожном переезде во Владивостоке

Во Владивостоке электричка протаранила легковой автомобиль Электричка протаранила автомобиль на железнодорожном переезде во Владивостоке

Москва23 окт Вести.Во Владивостоке произошло дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде, во время которого пригородный поезд протаранил легковой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Авария случилась 23 октября в 10.22 по местному времени на железнодорожном переезде на перегоне Мыс Чуркин – Гайдамак.

Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом №7311 сообщением Мыс Чуркин – Владивосток. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пострадавших нет. Схода подвижного состава нет уточняется в канале магистрали на платформе MAX

В пресс-службе Дальневосточной железной дороге отметили, что ДТП не повлияло на движение других поездов.