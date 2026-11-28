В Ярославской области поезд протаранил легковой автомобиль Поезд протаранил легковой автомобиль в Ярославской области

Москва28 ноя Вести.В Ярославской области на железнодорожном переезде произошло столкновение поезда и легкового автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Северной железной дороги.

ДТП произошло 27 ноября в 23.40.

На нерегулируемом железнодорожном переезде на перегоне Сильницы -Петровск Северной железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось говорится в канале Северной железной дороги

Согласно предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Повреждения получил локомотив грузового поезда.